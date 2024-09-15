В воскресенье, 15 сентября, в Латвии официально завершается купальный сезон-2024, стартовавший 15 мая, сообщает агентство LETA.

С окончанием купального сезона прекращаются лабораторные исследования проб воды мест для купания, проводимые Инспекцией здравоохранения.

Как сообщили в Инспекции здравоохранения, последние пробы были взяты 26 и 27 августа. Они обнаружили, что качество воды соответствует требованиям практически во всех 57 официальных местах для купания в Латвии. При этом была сохранена рекомендация не купаться в Саласпилсском городском бассейне, где были выявлены цианобактерии.

В купальном сезоне этого года в официальных купальных зонах Риги не утонул ни один человек. Всего от утопления было спасено четыре человека, а также проведено 12 спасательных операций на воде, когда люди с различными плавсредствами не смогли самостоятельно добраться до берега. За сезон 80 раз была оказана первая помощь, найдено 12 пропавших детей.

В этом году в Риге действовали восемь официальных мест для купания - на взморье в Вецаки, Вакарбулли, Даугавгриве, на озерах Кишэзерс и Бабелитес, а также на реке Даугава - на Луцавсале (два пляжа), Кипсале и Румбуле. На этих пляжах работали спасатели, осуществлялась уборка территории и проводился регулярный мониторинг воды.

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