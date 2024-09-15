Латвия поставит Украине боевые разведывательные гусеничные бронемашины "CVR(T)", которые когда-то были закуплены в Великобритании, подтвердили агентству LETA в пресс-службе Министерства обороны Латвии.

В целях обеспечения оперативной безопасности Минобороны Латвии не раскрыло конкретное количество бронемашин, которые будут переданы Киеву.

Ранее в министерстве сообщали, что Латвия будет оказывать Украине военную поддержку в размере 0,25% от валового внутреннего продукта ежегодно как минимум до 2026 года. До сих пор Латвия передала Украине самые разнообразные вооружения и технику, в том числе вертолеты и самоходные гаубицы, закупленные в Австрии.

Контракт, подписанный с Великобританией в 2014 году, предусматривал поставки в Латвиию в общей сложности 123 бронемашины "CVR(T)", из которых 116 были модернизированы, а семь — без капитального ремонта — для подготовки механиков. Первые военные машины прибыли в Латвию осенью 2015 года.

В 2019 году был подписан еще один контракт с Великобританией на закупку дополнительной техники.

Командующий НВС Леонид Калниньш в сентябре прошлого года заявил, что для участия в тактических операциях и уничтожения противника на передовой необходимы новые боевые машины пехоты как минимум с третьим уровнем защиты. Этим летом министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что закупка боевых машин пехоты находится на завершающей стадии отбора.

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