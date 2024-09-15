Через неделю – в воскресенье, 22 сентября – произойдет осеннее равноденствие и в северном полушарии Земли начнется астрономическая осень. Она начнется 22 сентября в 15.43, согласно данным портала timeanddate.com.

В период равноденствия оба полушария Земли получают одинаковое количество солнечного света и тепла, а продолжительность дня и ночи во всем мире примерно одинаковая.

Однако 22 сентября день в Латвии будет на 12 минут длиннее ночи, а 25 сентября станет первым днём этой осени, когда день будет короче ночи.

Такая разница возникает потому, что продолжительность дня и ночи определяется с учетом преломления света в атмосфере, а восходом и заходом Солнца называют момент, когда верхний край солнечного диска появляется или исчезает вблизи горизонта, а не в центре.

Метеорологическая или термическая осень наступает, когда средняя температура воздуха ниже +15 градусов не менее пяти дней подряд. На данный момент в Латвии продолжается метеорологическое лето.

Календарная осень ежегодно начинается 1 сентября и заканчивается 30 ноября. Солярные сезоны делятся в зависимости от продолжительности дня или продолжительности солнечного света. Солярная осень в Латвии ежегодно начинается примерно 6 августа и заканчивается 5 ноября, поэтому начало астрономической осени приходится на середину солярной осени.

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