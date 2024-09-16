За семь месяцев этого года в Латвии было зарегистрировано 7476 новорожденных, что на 13,5% или 1165 новорожденных меньше, чем за соответствующий период 2023 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

В этот период родились 3846 мальчика и 3630 девочек.

В июле в Латвии родились 1132 ребенка, что на 16,8% меньше соответствующего месяца 2023 года.

В январе-июле в стране зарегистрировано 15 556 умерших, что на 5,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Таким образом, число умерших за семь месяцев превысило число родившихся на 8080, тогда как за тот же период прошлого года разница составила 7794 человека.

В январе-июле в Латвии было зарегистрировано 4823 брака, что на 19,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

На 1 августа население Латвии, согласно предварительным данным, составляло 1,86 млн человек.

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