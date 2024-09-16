В конце августа финансовый комитет Рижской думы без обсуждения выделил 62 тысячи евро из средств на непредвиденные обстоятельства, так как Центральное агентство финансов и договоров (CFLA) применило коррекцию к закупке Рижского дигитального агентства (RDA) . Как сообщило Латвийское телевидение в программе de facto, расходы вызваны ошибкой закупочной комиссии - она не исключила из конкурса фирму Corporate Systems, у бенефициара которой Айгара Церуса был неуплаченный налоговый долг. Рижская дума начала служебную проверку по ущербу, нанесенному самоуправлению, только на этой неделе после того, как вопросом заинтересовалось телевидение.

Речь идет о подписанном в годы ковида меморандуме "Компьютер каждому ребенку", в рамках которого рижские школы получили 17 тысяч ноутбуков Chromebook, за которые самоуправление ничего не платило, так проект финансировали Европейский фонд регионального развития (ERAF) и государственный бюджет.

CFLA не подтвердило на этот проект часть расходов – 25%, что составляет 62 808 евро. RDA оспорило это решение в CFLA и Министерстве финансов, но безрезультатно, сказал представитель RDA Валентин Жемайтис. Теперь самоуправление должно перечислить эти деньги ведущему учреждению проекта – Министерству образования и науки (IZM).

Эта тема явно не вызвала интереса у присутствующих депутатов, а председательствующий на заседании мэр Риги Кирсис ничего не объяснял. "Спасибо за доклад. Коллеги, есть вопросы? Вопросов не вижу. Участвовать в дебатах желающих нет. Давайте голосовать!" - это все, что сказал Кирсис. За решение проголосовали девять членов комитета – за исключением Агнесе Логиной из партии "Прогрессивные", и все они были из правящей коалиции.

Изучив документы заседания, передача de facto выяснила, что финансовая коррекция была применена из-за того, что, как выяснилось в последний день подачи заявок, Айгар Церус, реальный бенефициар участвующей в договоре компании Corporate Systems, имел налоговую задолженность, превышающую 150 евро. Церус был должен Рижскому самоуправлению более 1600 евро. Согласно требованиям Закона о государственных закупках, его фирму пришлось исключить из конкурса.

Однако закупочная комиссия этого не сделала, потому что ошибочно интерпретировала объяснение на сайте Бюро по навдзору за закупками, где говорится, что, если реальный бенефициар не является субъектом хозяйственной деятельности, то проверять его налоговые долги не надо. Однако, как оказалось, это относится к долгам, администрируемым Службой государственных доходов, а долг по налогу на недвижимости касается самоуправления, и он должен был быть выявлен.

de facto попросила комментариев у Церуса, в ответ он написал длинное письмо по электронной почте, назвав этот случай ярким примером бюрократии, когда госучреждение несоразмерно наказывает самоуправления, хотя реальных убытков ни у кого не возникло, а была всего лишь ошибка из-за невнимательности.

Церус утверждает, что долг по налогу на недвижимость возник у него потому, что он спорит с Рижской думой о размере налога на один из своих объектов, и этот долг был бы погашен, если бы ему вовремя сообщили, что тут возникла проблема.

Договор с объединением поставщиков Corporate Systems и SIA Datorzinību centrs директор RDA Арнис Гулбис заключил в августе прошлого года.

de facto попросила объяснений у Рижской думы, но поговорить удалось только с исполнительным директором самоуправления Янисом Ланге. В бюро Кирсиса сказали, что у мэра комментариев нет. Правда, он поручил исполнительному директору расследовать ситуацию, и такое распоряжение он отдал не после письма IZM в июле или заседания в августе, а только в тот день, когда дума получила вопрос от de facto.

Ланге сказал, что служебная проверка начата. Позже выяснилось, что официально комиссия для служебной проверки была создана только на следующий день после интервью. Выяснит ли эта проверка, с кого нужно взыскать 60 тысяч евро? "Я понимаю ваше желание сразу объявить, кто виноват и с кого будут взысканы эти средства... Но мы в этом случае действуем системно - служебная проверка, оценка, а затем и будем принимать дальнейшие решения".

В августе de facto сообщала, что нескольких членов закупочной комиссии Государственного агентства обеспечения судят за бездействие должностных лиц, которое в проекте обустройства восточной границы привело к ущербу в размере 30 тысяч евро, а этот ущерб в два раза меньше, чем в случае с Рижской думой.

На вопрос, не стоит ли и сейчас самоуправлению обратиться в правоохранительные органы, Ланге ответил отрицательно. Никаких аналогий между двумя случаями он не видит.

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