В рамках подготовки к 106-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, учащихся 5–12 классов общеобразовательных, специализированных и профессиональных учебных заведений призывают принять участие в конкурсе – представив себя в роли президента Латвии, написать праздничную речь к 18 ноября. Работы можно отправлять до 14 октября включительно.

"Речи школьников стали неотъемлемой традицией празднования Дня независимости – услышать на сцене Латвийского Национального театра мнение наших молодых людей о Латвии и жизни в целом, об их вовлеченности и роли в развитии нашего государства – это особенно ценно и полезно. Нашим латвийским молодым людям есть что сказать, и к ним нужно прислушиваться", – сказал о конкурсе президент Эдгар Ринкевич.

В этом году школьников призывают включить в свои речи темы, связанные с 20-летием участия Латвии в Европейском Союзе и НАТО, 35-летием Балтийского пути или актуальными событиями в Латвии и мире.

Конкурс проводится в трех возрастных группах: для учеников 5–6 классов, 7–9 классов и 10–12 классов. Победитель в каждой группе получит возможность произнести свою речь на праздничном концерте в Латвийском Национальном театре 18 ноября, посвященном 106-й годовщине провозглашения Латвийской Республики.

Работы участников будут оценивать Эдгар Ринкевич и Комиссия по оценке работ Президентской канцелярии. При оценке будут учитываться соответствие работы требованиям устава конкурса, формату и тематике (государственный праздник), а также оригинальность. Участников призывают внимательно ознакомиться с положением конкурса.

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте Канцелярии Президента www.president.lv до 6 ноября 2024 года. Победители в каждой возрастной группе будут уведомлены лично Президентской канцелярией.

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