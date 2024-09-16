В Латвии зарегистрировано более 160 тысяч защищенных пользователей, но треть - или более 50 тысяч - не получают положенную скидку на электричество от государства, сообщили порталу Delfi в Бюро омбудсмена.

К защищенным пользователям относятся наиболее уязвимые категории населения: малоимущие или малообеспеченные домохозяйства, семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, люди с инвалидностью I группы и их опекуны, а также многодетные семьи.

Хотя все перечисленные группы населения "на бумаге" имеют право на государственную поддержку в виде пониженной платы за электроэнергию, на практике треть эту помощь не получают. Причина - законы не обязывают всех поставщиков электроэнергии оказывать эту поддержку.

Потому, если владелец дома, управляющий или другой конечный получатель услуги условиях свободного рынка электроэнергии выбрал не предоставляющего услугу защищенного пользователя продавца, то скидки от государства не будет. Как правило, это касается тех, кто живет в многоквартирных домах, социальном жилье или арендуемых квартирах.

"Жители не должны страдать из-за неполных законов, правил или других недоработок. Если государство признало, что защищенных пользователей нужно поддерживать, это означает поддержку для всех, а не для части. Сегодня 50 тысяч пользователей остались "за бортом". И это тревожно большое число", — считает омбудсмен Юрис Янсонс.

Янсонс призвал Кабинет министров до 1 марта 2025 года обеспечить право для всех защищенных пользователей фактически получать эту поддержку.

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