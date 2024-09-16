84% родителей школьников и 95% учителей поддерживают идею ограничения использования мобильных телефонов во время перемен в школах, — говорится в опросе, проведенном исследовательским центром Norstat по заказу компании Tele2. Сегодня полный запрет на телефоны действует лишь в 5% школ, а запрет на использование во время перемен — в 3%.

Неконтролируемое использование телефонов на переменах создает множество проблем: ученики не общаются друг с другом, не замечают окружающих, становятся безразличными, отмечают учителя. У школьников возникают трудности с концентрацией на учебном материале, они не ищут других занятий кроме телефона, и не проявляют интереса к учебе на уроках. Также это чревато конфликтами в случаях, когда ученики хотят продолжать использовать телефон и на занятиях.

Несмотря на то, что большинство учеников и учителей признают наличие правил по использованию телефонов в школах, они в основном касаются использования "мобильников" во время уроков. Полный запрет на телефоны действует лишь в 5% школ, а запрет на использование во время перемен — в 3%.

"Исследования показывают, что способность человека обрабатывать информацию ограничена", — пояснила доктор психологии, ведущий исследователь факультета образования и психологии Латвийского университета Лиене Хачатрян. — "Например, человек может удерживать и обрабатывать лишь ограниченное количество информации в кратковременной памяти. Если кратковременная память перегружена, это мешает её хранению в долгосрочной памяти и восприятию новой информации". Специалист добавила, что детям необходимы как усилия, так и отдых, и перемена — идеальное время для расслабления.

78% учителей и 67% родителей уверены, что ограничение использования телефонов на переменах помогло бы ученикам развить такие навыки как сотрудничества и коммуникации между людьми.

75% учителей и 46% родителей полагают, что это улучшило бы концентрацию на уроках. Ещё одним важным преимуществом 54% учителей считают то, что ученики не будут опаздывать на занятия или кружки из-за использования телефона. 57% родителей и 69% учителей согласны, что ученики найдут другие занятия на переменах, сами придумают игры и развлечения.

Опрос был проведен исследовательской компанией Norstat в августе 2024 года. Всего были опрошены 505 родителей школьников и 109 учителей.

Важный момент!

Мобильный телефон — личное имущество ребенка, имеет определенную ценность. Крайне важно, чтобы руководитель образовательного учреждения обеспечивал и нес ответственность за сохранность этого имущества на время, пока оно не находится в руках его владельца.

По мнению VISC, мобильные телефоны должны находиться либо в пределах видимости ребенка (есть учебные заведения, где мобильные телефоны перед уроком размещаются в специальном ящике в классе, на виду у учащихся), либо в надежно закрытых комнатах/кабинетах. Этот порядок должен быть определен в уже упомянутых внутренних нормативных актах, например, в правилах внутреннего распорядка.

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