В Риге появился ещё один лесопарк — в имантском лесу Анниньмуйжа. Это предусмотрено вступившими в силу правилами о создании лесопарка, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

До сих пор в Риге существовало два лесопарка — Межапарк и лесопарк Марупите. Лесопарк Анниньмуйжа в микрорайоне Иманта стал третьим, и его территория включает в себя лес Анниньмуйжа и парк Вецанниньмуйжа.

Работы по созданию лесопарка Анниньмуйжа стартовали в 2021-2022 годах Департаментом жилищного хозяйства и окружающей среды Рижского самоуправления с изучения биологического разнообразия. Вначале было проведено исследование и даны рекомендации по сохранению природных ценностей на этой территории.

С 2023 по 2024 год департамент организовал разработку плана лесопарка Анниньмуйжа, что осуществила компания LABIE KOKI projekti.

План лесопарка и правила управления им были разработаны с целью сохранения эстетических, ландшафтных, экологических, культурно-исторических, образовательных, рекреационных и активных зон отдыха на этой территории.

Правила устанавливают меры по сохранению и защите природных ценностей, а также условия строительства инфраструктуры, ухода за ней и управления территорией.

Местные жители также участвовали в разработке этих правил. Так, с целью узнать мнение жителей района Иманта о создании лесопарка, были организованы публичные обсуждения, встречи и проведено анкетирование.

В проектной заявке по организации нового лесопарка были указаны расходы в размере 43 000 евро.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !