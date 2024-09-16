В рамках руководимой Кремлем кампании по дезинформации пропагандисты целенаправленно пытались с помощью фейковых новостей и комментариев настроить латвийских русских против украинских беженцев, а также заставить общество поверить, что конфронтация с Россией означает погружение Латвии в нищету, но путь к цели был нелегким, сообщает Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica со ссылкой на полученные им материалы о так называемой "фабрике троллей".

Эта "фабрика троллей" была разработана "Агентством социального анализа и прогнозирования" (АСАП), которое работало по заказу Кремля. Оно проводило дезинформационную кампанию "Doppelganger", которая впервые проявилась в Латвии волной ботов в защиту латвийских хоккеистов, поехавших в Россию на спортивные игры.

Теперь международный консорциум журналистов получил архивы АСАП, свидетельствующие о планах операций влияния на выборах в Европарламент, а также в США, Франции, Германии, Украине, Италии, Израиле и Латвии. Документы были переданы партнерам, в том числе Re:Baltica, немецкими СМИ Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR и Delfi Estonia.

По мнению Re:Baltica, документы свидетельствуют о том, что АСАП - это пропагандистская "фабрика" промышленного масштаба: за первые четыре месяца 2024 года армия ботов создала 34 миллиона комментариев и почти 40 000 элементов контента для соцсетей. По данным Re:Baltica, кампании систематичны и подготовлены - сначала пропагандисты анализируют информационное пространство каждой страны, определяют ключевых игроков и сообщения, которые стоит усилить и тиражировать, затем составляется контент-план, и тролли "начинают печатать".

Для Латвии АСАП подготовила документ Background, в котором анализируется ситуация и предлагаются планы воздействия на общество. В качестве цели ставится разворот ценностей Латвии в пользу России и "мирная социальная революция". Начало операции - вторая половина 2022 года.

Анализируя ситуацию, пропагандисты с сожалением отмечают, что прокремлевские демонстрации на востоке Украины весной 2014 года, а затем оккупация Крыма и поддерживаемая Кремлем война в восточных регионах сначала были популярной идеей среди русскоязычного населения Латвии, но теперь их поддерживают только "бедные, необразованные и антиваксеры". В качестве примера приводится снос памятника советским воинам в Пардаугаве, который не вызвал заметной реакции.

Отмечается также, что у латвийских русских нет политических лидеров. Популярный в прошлом Нил Ушаков был "оттеснен на обочину", когда прошел в Европарламент, а "Согласие", потеряв власть в Рижском самоуправлении, деградирует. В качестве положительного примера в документах приводится мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, который выступил против демонтажа советских памятников.

В документах АСАП также выражается недовольство тем, что русскоязычные жители Латвии "слишком негативно" реагируют на вторжение России в Украину и, например, на новости о резне в Буче. Идея "русского мира" популярна только среди старшего поколения - молодежь очень интегрирована в европейское пространство, либеральный привкус привносят также оппозиционеры, переехавшие из России.

"Кроме того, латвийская экономика объективно является вполне живым организмом с низким уровнем безработицы и экспортом, ориентированным на Европу. (...) Поэтому "похвастаться" низкими доходами в Латвии и Балтии в целом могут только те, кто "ничего не делает": получатели пособий, работники образования, здравоохранения и внутренних дел", - говорится в документе.

АСАП подробно описывает месседжи, которые должны распространяться в латвийском обществе во время операции, например, что "поддерживая Запад, Латвия участвует в снижении уровня международной безопасности", "конфронтация с Россией приведет к росту стоимости жизни", будут "трудности с подготовкой к отопительному сезону, латыши рискуют замерзнуть" и что в Латвии проводится "геноцид русскоязычного населения".

АСАП предлагало разжечь ненависть латвийских русских к беженцам из Украины, подчеркивая, что приезжие находятся в привилегированном положении по сравнению с местными жителями. Также планировалась кампания "Мы тоже беженцы", в рамках которой русскоязычные должны потребовать социального равенства, так как они стали беженцами в Латвии после распада СССР.

По сведениям Re:Baltica, план предусматривал использование социальных сетей для создания волны, которая перерастет в реальные действия.

Есть также идея "перезапустить политические проекты русскоязычных", так как "сейчас они работают только кв качестве политических лифтов для личных интересов лидеров, а не для интересов аудитории". Ушаков, используя хорошо организованные празднования 9 мая на протяжении многих лет построил имидж защитника русскоязычных, но только в собственных интересах, а не в "наших интересах", говорится в документах.

Re:Baltica выяснила, что АСАП в Латвии преуспело, по крайней мере, в одном - создала как минимум одну страницу, похожую на популярное СМИ, которое публикует фейковые новости. Контент распространялся в социальных сетях, часто через комментарии к реальным сообщениям СМИ. Утечка документов включает отчет о деятельности "фабрики троллей" в Facebook, сообщает Re:Baltica.

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