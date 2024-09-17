По прогнозам синоптиков, 17 сентября в Латвии ожидается теплая и сухая погода. В течение дня воздух прогреется до +23..+26 градусов, а в прибрежных районах — до +20 градусов.

Последний рекорд тепла на 17 сентября был зарегистрирован в 1947 году, когда в Салдусе столбики термометров поднялись к отметке +29,4 градуса.

Во вторник будет солнечно, дует небольшой ветер.

В Риге сохранится сухая погода, без осадков. Дует слабый ветер, температура воздуха до +25 градусов.

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