Так как процесс закупки системы раннего оповещения затягивается, технология сотового вещания для оповещения граждан в Латвии в этом году еще не начнет работать, сообщил министр внутренних дел Рихард Козловскис в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Ранее планировалось, что система сотового оповещения может начать работать уже к концу этого года, однако, как пояснил Козловскис, "госзакупка с многократным оспариванием заняла слишком много времени". Поэтому сейчас планируется, что сотовое вещание в Латвии может быть введено следующей весной.

Министр добавил, что сотовое вещание – это не единственный и не идеальный способ оповещения людей, который решит все проблемы и убережет от кризисов, ведь есть много ситуаций, когда у человека просто нет с собой телефона. Поэтому для информирования жителей всегда будут использоваться различные каналы и способы, в том числе сирены сигнализации и средства массовой информации.

В 2023 году МВД объявило конкурс за закупку технологий сотового вещания, которые в случае опасности позволили бы людям, находящимся в опасной зоне, отправлять информацию об угрозе и необходимых действиях непосредственно на их мобильные телефоны. В таком случае информацию получали бы все пользователи мобильных телефонов независимо от оператора и подключения, в том числе туристы, использующие в Латвии роуминг.

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