Более двух лет назад Латвия начала серьезную борьбу с российской пропагандой, закрывая телеканалы и ограничивая доступ к сайтам. Что из этого вышло, расследовала программа Латвийского телевидения "Запрещенный прием".

Руководителя Латвийской ассоциации электронных коммуникаций (LEKA) Илмара Муулса спросили, как обходятся ограничения..Он говорил о так называемых VPN, или виртуальных частных сетях. Это значит, что цифровой адрес компьютера или телевизора человека меняется с Латвии на какую-то другую страну, где ограничения не действуют.

"Сейчас VPN стоит около 2-3 евро в месяц, и эта услуга не такая уж и дорогая, если вы действительно хотите получить доступ к этим запрещенным материалам", - говорит Муулс.

Есть также так называемое IP-телевидение через интернет, которое предлагают пакет различных каналов, среди которых, как правило, есть и запрещенные. Другой способ: вы можете повернуть спутниковую антенну на спутники, которые все еще транслируют российские каналы.

Канал "Россия-1" в Латвии запрещен, но его можно смотреть на YouTube. Если вы хотите посмотреть самые свежие программы, просто введите название программы в поисковую систему, и все получится. Программа "60 минут", которую ведет "кремлевский соловей" Ольга Скабеева, также доступна на YouTube.

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