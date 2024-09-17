Неопознанный "летающий объект", из-за которого сегодня в небо были подняты истребители НАТО, оказался стаей птиц, выяснило агентство LETA в латвийских Воздушных силах (ВС).

Воздушные силы Латвии зафиксировали неподалеку от государственной границы неопознанный летающий объект, который приблизился к латвийско-белорусской границе и пересек ее на территории Краславского края, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В воздух были подняты истребители НАТО по патрульной миссии из военной базы в Лиепая для осмотра соответствующего района. Как пояснили в ВС, приборы наблюдения за воздушным пространством восприняли как летающий объект стаю птиц.

Национальные вооруженные силы вместе с союзниками НАТО продолжают мониторинг ситуации на восточной границе, усилено наблюдение за воздушным пространством, отмечается в заявлении Министерства обороны.

Напомним, 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский беспилотник типа Shahed. НВС Латвии наблюдали за ситуацией, однако не приняли решение сбивать этот беспилотник или поднимать в воздух дежурные истребители НАТО, что вызвало критику со стороны части общества. После падения беспилотника была деактивирована его боевая часть, которая изначально не взорвалась.

После инцидента Министерство обороны начало консультации с союзниками, которые в последнее время сталкивались с аналогичными ситуациями. Также инициируются более широкие консультации для поиска коллективных решений совместно с союзниками по НАТО.

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