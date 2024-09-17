В Беларуси возможно задержан гражданин Латвии Эмилс Асарис, который отправился в эту страну на автомашине.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите подтвердила агентству LETA, что МИД осведомлено о возможном инциденте — на данный момент поступила информация от родственников мужчины о его возможном задержании в Беларуси.

Консульство Латвии в Витебске обратилось к белорусским властям для получения информации. Пока ответа не получено. Как отмечает МИД, согласно Венской конвенции о консульских отношениях, задержанный имеет право выбрать, будет ли он уведомлять государство своего гражданства о факте задержания.

МИД подчеркивает, что из-за проблем с соблюдением прав в Беларуси и России возможности Латвии предоставлять помощь своим гражданам в этих странах очень ограничены, а обмен информацией происходит очень медленно. Сотрудничество Латвии с Беларусью в области юстиции сведено к минимуму.

Как отметила Эглите, несмотря на то что Латвия неоднократно призывала своих граждан избегать поездок в Белоруссию из-за рисков, граждане Латвии продолжают въезжать в эту страну.

Согласно имеющейся информации, в 2022 году в Белоруссии были задержаны 13 граждан Латвии, в 2023 году — 15, а в этом году уже 11.

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