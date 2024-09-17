В Ригу в лагерь психологической поддержки прибыли пациенты детской больницы Украины "Охматдит" вместе с родителями и врачами, сообщила представитель Фонда Детской больницы Лиене Дамбиня. Всего на текущий момент организовано шесть таких лагерей — каждый обходится в сумму около 35 000 евро.

Большинство приехавших — дети с онкологическими заболеваниями, а также лечащий персонал. Как отмечает руководитель Детской больницы фонда Лиене Дамбиня, большинство прибывших пережили ракетный взрыв в день удара, находясь на территории больницы.

Дети проведут в Риге десять дней, в течение которых им и их сопровождающим будут предоставлены группы психологической поддержки. Их будут проводить специалисты Центра ресурсов для детей и подростков. Кроме того, детям будут предложены занятия физиотерапией, бассейн и творческие мастерские, а также различные развлекательные мероприятия, например, посещение юрмальского комплекса отдыха Līvu akvaparks и Рижского зоопарка.

Такой лагерь — ночлег, питание, транспорт, включая маршрут Киев-Рига-Киев, психологическая поддержка, физиотерапия и отдельные программы отдыха — в целом обходится в сумму около 35 000 евро. В лагере работают восемь волонтеров, и многие возможности для детей представлены бесплатно различными поставщиками услуг: включая зоопарк "Ракши", Рижский зоопарк и Латвийский Национальный художественный музей. На одного участника лагерь обходится в среднем 900 евро.

Дамбиня благодарит каждого, кто жертвует на психологические лагеря и помогает детям из Украины восстановиться после тяжелых эмоциональных травм.

Чтобы помочь детям в Украине, Детская больница фонда начала сотрудничество с "Охматдит" в 2022 году. В рамках этого сотрудничества уже прошло шесть психологических лагерей в Риге, помощь получили более 120 детей и 90 мам и пап.

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