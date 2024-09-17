В Генпрокуратуре начата проверка в связи с решениями правительства о Национальной авиакомпании airBaltic, передают TV3 Ziņas, сообщает агентство LETA.

Генеральный прокурор Юрис Стуканс во вторник встретился с фракцией "Объединенного списка" (АS) Сейма, которая хотела расспросить его о соблюдении законности в решениях правительства, в том числе о airBaltic.

После встречи Стуканс сказал, что прокуратура должна проверить законность решений, поэтому начата оценка.

Генпрокурор также отметил, что в ближайшее время завершится расследование дела о частных самолетах, используемых бывшим премьер-министром Кришьянисом Кариньшем (Новое единство).

Как сообщалось, 2 сентября на портале Firmas.lv появилась информация о том, что в рамках подготовки к процессу первичного публичного предложения акций (IPO) основной капитал Латвийской национальной авиакомпании airBaltic сократят на 571,293 млн евро, а также упростят существующую структуру акций предприятия.

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