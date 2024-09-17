Поступившая в Госполицию информация о возможной попытке похищения ребенка вечером 16 сентября в Добельском крае, в Гардене Аурской волости, не подтвердилась, выяснил портал Delfi в полиции.

Проверка информации показала, что ребенок вместе с друзьями придумал эту ситуацию и таким образом хотел скрыть шалости.

Ранее сообщалось, что слухи о возможном похищении были опубликованы в одном из профилей в Facebook, и в тот же день в полицию поступило заявление о таком происшествии.

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