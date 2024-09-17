Запрет агитации на русском языке противоречит конституции — бюро омбудсмена выступило против ограничений, которые Сейм принял прошлым летом. Их сейчас рассматривает также Суд Сатверсме, сообщает LSM+ в программе "Сегодня вечером".

Предвыборная агитация — только на государственном языке. Такие поправки прошлым летом принял Сейм. А в этом году, в марте, партия "Согласие" обратилась в Конституционный суд, чтобы оспорить эту норму. В партии говорят — они обычно обращаются к избирателям на двух языках - латышском и русском, поэтому новая норма "уменьшает шансы быть услышанным".

В рамках рассмотрения дела Суд Сатверсме попросил заключения у омбудсмена по двум пунктам: (1) создает ли содержащийся в оспариваемой норме запрет на проведение предвыборной агитации национальных меньшинств на языке, который не является официальным языком ни одной страны Евросоюза, дискриминацию социал-демократической партии "Согласие", и (2) совместим ли с основными ценностями демократического общества включенный в оспариваемую норму запрет на использование языка национальных меньшинств в предвыборной агитации.

Публикация ответа омбудсмена доступна на сайте бюро. В нем подробно описаны аргументы обеих сторон, и вот такое заключение:

"Приняв оспариваемую норму, польза, которую получит общество от укрепления конституционной роли государственного языка, недостаточно соизмерима с риском, который такое ограничение представляет для плюрализма демократического общества. Поэтому, по мнению омбудсмена, оспариваемая норма закона не соответствует 100-й статье Сатверсме и, следовательно, несовместима с основными ценностями демократического общества".

Пока дело рассматривает суд Сатверсме, от подробных комментариев в бюро омбудсмена воздерживаются.

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