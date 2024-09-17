Для пенсионеров со следующего года необлагаемый минимум может быть установлен в размере 1000 евро в месяц, сказал в интервью передаче Латвийского телевидения "1:1" министр благосостояния Улдис Аугулис (Союз "зеленых" и крестьян), сообщает агентство LETA.

Он заявил, что достигнута такая договоренность, и вопрос в четверг будет на повестке дня правительства.

Сейчас необлагаемый минимум для пенсионеров составляет 500 евро. Ранее предлагалось со следующего года увеличить его до 750 евро. Как признал Аугулис, увеличение до 750 евро "большинству не помогло бы".

Он пояснил, что такой необлагаемый минимум предусмотрен и для того, чтобы не было ситуации, когда продолжающий работать получатель пенсии все же предпочитает не работать. По словам Аугулиса, "нам нужно максимально постараться заполучить на рынок труда … людей".

Как сообщалось, в четверг правительство планирует рассмотреть вопросы, связанные с госбюджетом будущего года, сказала в понедельник журналистам после совещания по сотрудничеству партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство).

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