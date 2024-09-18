В государственном бюджете следующего года не обозначено дополнительных денег на семейные пособия, в том числе пособие по уходу за ребенком, размер которого не менялся с 2010 года, сообщил министр благосостояния Улдис Аугулис на Латвийском телевидении.

В план государственного бюджета на следующий год Министерство благосостояния включило ряд предложений, в том числе по пересмотру материальной поддержки семей. Однако на данный момент в госбюджет 2025 года дополнительные деньги на семейные пособия не заложены.

Ранее Минблаг предлагал с 1 апреля следующего года увеличить пособие по уходу за ребенком (в том числе доплату за двойню или тройню) до достижения ребенком полутора лет со 171 евро до 377 евро. Размер этого пособия не пересматривался с 2009 года. Также министерство планировало с 1 февраля увеличить размер пособия по рождению ребенка с 421 до 724 евро.

Аугулис выразил надежду, что Сейм, принимая бюджет, еще сможет внести в него изменения, касающиеся семейных пособий. Если этого не будет сделано, то Минблаг рассчитывает, что семейные пособия удастся повысить в 2026 году.

Также министр сообщил, что работающие родители со следующего года будут получать 60% пособия вместо прежних 50%. Напомним, ранее правительство заявляло, что работающие родители будут получать 75%.

В то же время правительство достигло соглашения об удвоении в следующем году необлагаемого минимума пенсионеров. В настоящее время необлагаемый минимум пенсионеров составляет 500 евро. Ранее предлагалось со следующего года увеличить его до 750 евро.

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