Поскольку привлечение официантов не пользуется популярностью в обществе, министры сами будут тратить свое время и ходить за кофе во время заседаний правительства, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения.

Сегодня в Комиссии по запросам был рассмотрен запрос оппозиционной фракции "Стабильность" к премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), в котором депутаты задались вопросом: обслуживает ли заседания правительства официант?

В запросе оппозиции высказывалось предположение, что якобы на записи заседания правительства от 27 августа можно увидеть, как членов Кабинета министров обслуживал официант.

Фракция "Стабильности", выражая "недоумение по поводу такой расточительности со стороны правительства и необходимости в "дополнительной" услуге", потребовала, чтобы Силиня явилась в Сейм и дала ответы на ряд вопросов.

Оппозиционные депутаты также хотели выяснить, предусмотрена ли должность официанта в списке должностей Кабинета министров на 2024 год или эта услуга предоставляется как аутсорсинг. Депутаты заинтересовались тем, какие обязанности выполняет официант и какое вознаграждение он получает. Также был задан вопрос, будут ли услуги официанта использоваться в следующем году.

Эвика Силиня в Сейм не пришла, перед депутатами оправдывался глава Государственной канцелярии Райвис Кронбергс. Но премьер-министр все же ответила на вопросы об официанте в эфире Латвийского телевидения.

Силиня: Кронбергс хотел "порадовать министров как новый руководитель канцелярии"

Силиня, говоря об эпизоде с разносом кофе, сказала, что это была инициатива директора Государственной канцелярии Райвиса Кронбергса. "Он хотел, чтобы во время долгих заседаний, как это происходит в Европе, по крайней мере министры не тратили часть своей зарплаты и свое время на поход за кофе, чтобы они могли сосредоточиться на очень сложных вопросах в Кабинете министров", — сказала Силиня.

Кронбергс хотел "порадовать министров как новый руководитель канцелярии", предложив новую практику, которая также была бы "понятной и нормальной — чтобы во время долгих часов был кто-то, кто обслуживал бы", пояснила Силиня.

"Очевидно, в обществе такие вещи не популярны, и министры сами будут ходить за кофе и тратить своё время", — заключила премьер-министр.

"Но так как это вызвало такой большой интерес, мы сами будем ходить за своими бумажными стаканами", — пообещала глава правительства.

Как объясняет произошедшее Кронбергс?

В разъяснении Кронбергса отмечается, что участники заседаний Кабинета министров в соседнем с залом заседаний помещении имели доступ к кофемашине, где каждый мог самостоятельно приготовить себе кофе.

"Чтобы избежать ситуации, когда участники заседаний уходят в соседнюю комнату, чтобы приготовить себе кофе, я лично реализовал практику, применяемую в учреждениях Европейского Союза, где во время заседаний кофе подают участникам", — объяснил Кронбергс.

В своем объяснении он указывает, что вместе с коллегами, которые технически обеспечивают проведение заседания, приготовил кофе и попросил сотрудника кафе его разнести, чтобы не прерывать и без того затянувшееся заседание, в котором было уже два перерыва.

"Это не привело к дополнительным расходам. Учитывая недовольство, высказанное обществом по поводу этой инициативы, она осталась на стадии эксперимента и не будет продолжена", — говорится в объяснении.

Почему пришел Кронбергс, а не Силиня?

Депутат Сейма от "Стабильности" Светлана Чулкова во время заседания Комиссии по запросам выразила недоумение, почему на вопросы парламентариев "об использовании официантов" отвечает Райвис Кронбергс, а не премьер-министр Эвика Силиня, которой запрос адресован.

Кронбергс объяснил, что пришёл разъяснить ситуацию, потому что инициатива подавать кофе министрам во время заседания исходила от него, и Силиня не присутствовала на том заседании, где был "использован официант".

Глава Госканцелярии на заседании комиссии повторил те объяснения, которые были даны письменно.

Кронбергс подчеркнул, что с учётом возмущения общества и политиков такая практика не будет продолжена.

В завершение заседания депутаты проголосовали за то, что запрос к премьер-министру поддержан не будет, но окончательное решение будет принято на заседании Сейма.

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