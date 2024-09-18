Из-за удорожания завершен безрезультатно конкурс на право обслуживать мосты в Риге, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор столицы Янис Ланге.

Как сообщили агентству LETA в Отделе внешних коммуникаций Рижской думы, изначально заявки на конкурс на право обслуживать мосты подали два претендента, но оба не соответствовали требованиям конкурсной документации. После объявления повторного конкурса через три месяца оба претендента подали новые предложения, но на этот раз сумма самого дешевого предложения оказалась на примерно 43% выше, чем прежде, а стоимость предложения второго претендента возросла на 14%.

Чтобы обеспечить ежедневное обслуживание мостов, путепроводов переправ и пешеходных туннелей в зимний период, исполнительный директор города Риги Янис Ланге поручил начать экстренную переговорную процедуру с несколькими участниками конкурса.

Предложения должны быть поданы в течение пяти дней, и после их оценки планируется, что победитель экстренной процедуры будет выполнять временно - до результатов нового конкурса - работы по обслуживанию мостов. В ходе конкурса планируется определить компанию, которая будет обслуживать мосты в течение пяти лет.

Как уже сообщалось ранее, в ближайшие пять лет обслуживание улиц в Риге будут осуществлять

объединение "Roadeks и LAU", компания "Vizii Urban", а также объединение компаний "Eco Baltia vide" и SIA CBF "Ļ-KO". Сумма договора - 293,4 миллиона евро.

Эти компании победили в конкурсе "Ежедневное обслуживание транспортных сооружений с 2024 по 2029 годы в Риге", и с ними будет подписан договор на выполнение работ на следующие пять лет.

В закупочной процедуре услугу по обслуживанию разделили на четыре части, и по каждой из частей планировалось заключить отдельный договор. Конкурсы по трем частям завершились успешно. По четвертой части - обслуживанию именно мостов - было решено прекратить конкурс.

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