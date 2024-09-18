Сегодня на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам депутаты и чиновники высказались за разработку единого списка критически необходимых лекарств, чтобы обеспечить более стабильные запасы и поставки лекарств в кризисных ситуациях.

Комиссия обсудила создание запасов лекарств и возможности их обеспечения, а также разделение обязанностей между медицинскими учреждениями и должностными лицами в случае возможного национального кризиса и угрозы безопасности.

Как заявил парламентский секретарь Министерства здравоохранения Артем Уршульский, с Министерством экономики обсуждались способы обеспечения и информирования населения о действиях в "час Х", поскольку подобные вопросы требуют комплексного решения.

На данный момент запасы медикаментов, находящихся в ведении Минздрава и Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), сосредоточены в одном месте, сообщил Уршульский. В случае возможной кризисной ситуации планируется по запросу доставлять их в соответствующее учреждение или на место происшествия. Однако рассматривается и идея децентрализации запасов медикаментов, учитывая опыт Украины, где концентрированное хранение вызвало трудности с обеспечением лекарствами в условиях войны.

По словам представителя парламентского секретаря Минздрава, актуален и вопрос обеспечения аптечных пунктов, чтобы хронические больные и другие люди могли получать лекарства недалеко от своего дома, в том числе в отдаленных сельских районах. Минздрав также рассматривает возможность создания мобильных аптек, которые могли бы перемещаться по регионам и обеспечивать людей необходимыми лекарствами.

Представитель Государственного агентства лекарств Сергей Акулич сообщил, что есть предложение доставлять необходимые лекарства пациентам в кризисной ситуации через врачей, например, семейных. СНМП могла бы назначить определенных врачей в регионах, которые будут отвечать за запасы лекарств.

Председатель правления фармацевтического предприятия Olpha (бывший Olainfarm) Юрис Бундулис отметил, что инфраструктура оптовых торговцев, аптек и производителей лекарств в Латвии очень хорошая. В настоящее время ведутся переговоры с эстонскими коллегами о заключении соглашения о производстве в Латвии критически необходимых лекарств. Их можно было бы распространять в сотрудничестве с аптеками, но в этом случае необходимо составить общий список критических лекарств для сотрудничающих стран.

Текущую ситуацию с запасами лекарств в стационарах представители Минздрава назвали хорошей.

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