Коалиция все-таки нашла возможность увеличить пособие для работающих родителей до 75% (сейчас оно составляет 50%) от размера назначенного родительского пособия, сообщили порталу Delfi в Министерстве финансов.

Напомним, во вторник вечером стало известно, что, несмотря на первоначальные планы увеличить пособие работающих родителей до 75%, в 2025 году оно может составить всего 60%. Об этом заявил министр благосостояния Улдис Аугулис в программе LTV "1:1". Также в пресс-релизе Министерства финансов о планируемых изменениях налогов на 2025 год изначально было указано, что работающие родители в следующем году могут получить 60% от назначенного родительского пособия — это обойдется бюджету в 3,1 миллиона евро.

Однако под конец дня в среду политики все-таки нашли возможность сделать так, чтобы уже в следующем году эта сумма могла достичь 75%.

В плане государственного бюджета на следующий год Министерство благосостояния включило ряд предложений, включая пересмотр материальной поддержки семей. Однако в настоящее время в государственном бюджете на 2025 год дополнительные средства на семейные пособия не предусмотрены.

Напомним, что ранее Министерство благосостояния предлагало с 1 апреля следующего года увеличить пособие по уходу за ребёнком (включая доплату за близнецов или тройняшек) до полутора лет с 171 евро до 377 евро. Размер этого пособия не пересматривался с 2009 года. Также министерство планировало с 1 февраля увеличить размер пособия при рождении ребёнка до 724 евро (сейчас оно составляет 421 евро).

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !