Завершивший карьеру латвийский боксер Майрис Бриедис решил баллотироваться на муниципальных выборах уже летом 2025 года от партии "Латвия на первом месте", сообщила программа Panorāma в среду вечером.

Первоначально Бриедису планировалось выделить третье место в списке, однако после опроса членов партии его решили оставить за пределами первой пятерки кандидатов в депутаты, информирует Panorāma.

Напомним, ранее Бриедис баллотировался на выборах в 14-й Сейм от партии "Согласие".

Майрис Бриедис начал свою спортивную карьеру в 1999 году, а в профессиональном боксе с 2009 года. За это время он стал одним из ведущих боксеров мира в тяжелом весе. За свою карьеру Бриедис завоевал три из четырех престижнейших чемпионских поясов — WBC, WBO и IBF. Выступая в 2019 году во Всемирной боксерской суперсерии он выиграл трофей Мухаммеда Али. В августе 2024 года Бриедис объявил о завершении карьеры профессионального боксера.

На его счету 28 побед и три поражения. После вторжения России в Украину Бриедис подвергся критике за пост в социальных сетях, в котором он "не занял ни одну из сторон" в российско-украинской войне и обвинил СМИ в неправильном освещении событий. Позже спортсмен выступил против демонтажа "Памятника Победы" в Риге.



Правда, вскоре после выборов — баллотировавшись от партии "Согласие", которая не набрала минимальный процент голосов для попадания в Сейм, — Бриедис опубликовал в соцсетях видео, из которого следовало, что он приехал с визитом к бывшему боксеру и мэру Киева Виталию Кличко и выразил поддержку Украине.

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