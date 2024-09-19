Министерство земледелия Латвии, вложив 3,1 млн евро в создание сети зарядных станций для электромобилей, не использовало средства рационально и в соответствии со своими планами развития, как выяснилось в ходе ревизии Госконтроля.

Созданная сеть зарядных станций для электромобилей не соответствует текущим и будущим потребностям автопарка министерства, а установленные зарядные устройства не соответствуют техническим возможностям в выбранных местах, такой вывод делается в ревизии.

Член совета Государственного контроля Инга Вилка отметила, что ранее незапланированная, но профинансированная в 2022 году из государственного бюджета сеть зарядных станций для электромобилей Министерства земледелия не соответствует ни перспективным потребностям ведомства, ни техническим условиям. К тому же ее стоимость оказалась слишком высокой. Вилка подчеркнула, что стремление Минземледелия следовать Зеленому курсу было использовано скорее как предлог для неэффективного и нецелесообразного использования государственных средств.

Сеть состоит из 52 зарядных устройств, установленных в 42 пунктах, но техническое решение - неподходящее для нужд министерства.

Ревизия выявила, что выбранный конкурсной комиссией вариант установки только высокомощных зарядных станций (более 22 кВт) не соответствует плановым документам государственной политики и практике экспертов отрасли.

Например, государственные общества капитала, использующие электромобили, для своих нужд устанавливают зарядные устройства стандартной мощности. Общества капитала указывают, что строительство станций высокой мощности для таких нужд экономически нецелесообразно из-за затрат на обеспечение и обслуживание необходимой мощности.

Ревизия показала, что установка необоснованно высоких и несоразмерных требований к предмету закупки ограничило конкуренцию.

Требования к закупке предоставили преимущества единственному претенденту, что позволило предложить сравнительно высокие цены как на зарядные устройства, так и на материалы и работы, что привело к заключению общей договоренности. По осторожным оценкам ревизоров, удорожание зарядных устройств составляет около 600 000 евро, отмечает Государственный контроль.

Министерство земледелия объявило конкурс, не определив ни автопарк обслуживаемых электромобилей, ни динамику его роста, ни необходимое количество зарядных пунктов и их расположение. Разработка плана сети зарядных станций была одним из требований конкурса. Министерство земледелия утвердило план сети зарядных станций, в котором указаны такие зарядные пункты, которые не соответствуют критериям методики, разработанной в рамках конкурса, касающимся резерва мощности электросети.

В ходе аудита было установлено, что Минземледелия приобрело не предложенные в ходе конкурса и утвержденные в документации общей договоренности зарядные устройства испанской компании, а устройства польской компании с другой мощностью.

Несмотря на то, что в 2022 году в автопарке Минземледелия было всего шесть электромобилей, ведомство обосновало замену оборудования необходимостью завершить создание сети зарядных станций для электромобилей до конца 2022 года. Уже в 2022 году Министерство земледелия выплатило коммерсанту 2,4 миллиона евро, что составляет около 80% от выделенных средств, однако первые зарядные пункты были сданы в эксплуатацию только осенью 2023 года, а сеть всех 52 зарядных станций завершена лишь в июле 2024 года.

К середине августа этого года более половины построенных зарядных станций оставались неиспользованными, и зарядка была производилась только на 15 из них.

В то же время лишь на нескольких зарядных станциях мощность электросети достаточна для того, чтобы установленные устройства могли работать на полную мощность, и только на одной зарядной станции оборудование настроено на максимальную мощность.

Практически единственным пользователем зарядных станций является Продовольственно-ветеринарная служба, которая совершила 92% всех зарядок.

Инга Вилка объясняет, что, по расчетам ревизиоров, амортизационные расходы на одну зарядную станцию, установленную у здания Министерства земледелия, введенную в эксплуатацию осенью 2023 года, составили 337 евро на 100 километров пробега за период до середины 2024 года. На станции на улице Крауяс в Риге устройство мощностью 60 кВт настроено на работу с мощностью 6 кВт, так как по этому адресу отсутствует более значительный резерв мощности электросети.

Кроме того, 18 зарядных станций для электромобилей были установлены по адресам, где расположены подразделения Государственной лесной службы, однако они вообще не использовали установленные зарядные устройства, отмечает Вилка.

Практика других государственных предприятий показывает, что, установив зарядные устройства обычной мощности для своих нужд, Министерство земледелия могло сэкономить как минимум 2,7 миллиона евро государственных средств, считают ревизоры.

По мнению аудиторов, установив зарядные устройства обычной мощности и потратив на это около 278 000 евро, можно было бы сэкономить бюджетные средства или приобрести на эти деньги до 60 новых электромобилей. Министерство земледелия также могло доверить строительство сети зарядных станций профессионалам, сдав им в аренду земельные участки по необходимым адресам. Такой подход позволил бы не только обеспечить зарядку электромобилей, но и сократить расходы, а также получить доход.

Государственный контроль также обращает внимание Кабинета министров на то, что недопустимо выделение средств государственного бюджета министерствам на незапланированные, необоснованные, неподготовленные мероприятия, не связанные с основной деятельностью министерства.

Министерство земледелия в соответствии с установленным порядком подало заявку на приоритетные мероприятия 2022 года. В этой заявке не было упоминания о приоритетном мероприятии, связанном с созданием сети зарядных станций для электромобилей. Средства были выделены по результатам дискуссий между представителями партий, входящих в состав правительства.

Строительство сети зарядных станций для электромобилей не было предусмотрено ни в стратегическом плане деятельности Министерства земледелия, ни в его ежегодных рабочих планах. В законе о государственном бюджете на 2022 год и пояснительных записках информация была раскрыта таким образом, что намерения Министерства создать эту сеть не было очевидно.

Госконтроль проинформирует компетентные органы о несоответствующем требованиям законодательства и неэффективном использовании государственных средств Министерством земледелия, чтобы уже эти учреждения оценили ответственность должностных лиц и сотрудников министерства.

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