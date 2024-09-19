Решение о возможной блокировке соцсетей TikTok и Telegram должно быть политическим, причем, чтобы такое решение было эффективным, об ограничении должны договориться как минимум все три страны Балтии, такую оценку в письме в Сейм высказала Служба госбезопасности (VDD), сообщает агентство LETA.
В заседание парламентской Подкомиссии по медийной политике сегодня был включен вопрос "О сайтах социального общения и общественной безопасности". Глава подкомиссии Атис Швинка (Прогрессивные) во время заседания процитировал часть этого письма ограниченной доступности.
В письме спецслужбы говорится, что VDD в соответствии с компетенцией постоянно мониторит происходящие в информационном пространстве, в том числе в социальных сетях, чтобы выявить возможную угрозу интересам национальной безопасности Латвии.
Проведенный VDD анализ свидетельствует о том, что приложения TikTok и Telegram широко используются для распространения такого контента, который связан с рисками для латвийского информационного пространства и интересов национальной безопасности.
В письме описано несколько случаев, когда социальные сети использовались для распространения дезинформации и вербовки преступников. По мнению VDD, в приложениях Telegram и TikTok не обеспечивается достаточный мониторинг публикуемого пользователями контента, не происходит удаление нежелательного контента, на обеих платформах бесконтрольно распространяется созданная Россией пропаганда, а также не уделяется внимания выявлению и удалению террористического и другого нежелательного контента.
По оценке VDD, решение о возможном ограничении Telegram и TikTok все же должно приниматься политически, причем ограничение должно происходить на более широком региональном уровне, то есть как минимум во всех странах Балтии или даже во всем Евросоюзе.