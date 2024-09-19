В четверг, 19 августа, Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к Закону "О труде", которая сузит для работодателей возможности требовать от работников владение иностранным языком в сферах производства, оказания услуг, иной деятельности на внутреннем рынке Латвии. Отдельно оговорено, что работодатели фактически смогут предъявлять требование владеть русским языком только к представителях узкого круга профессий, обязанности которых связаны непосредственно с использованием этого языка.

Новая редакция части 2.1 32-й статьи Закона "О труде" теперь гласит, что знание иностранного языка не считается обоснованно необходимым для выполнения трудовых обязанностей, если работа связана с производством товаров, оказанием услуг или другой деятельностью на внутреннем рынке Латвии. Поправки также устанавливают, что это правило может не применяться к работе на внутреннем рынке Латвии, если знание иностранного языка является объективным и обоснованным условием выполнения конкретной работы или существования в профессии, в том числе если выполнение работы связано с зарубежными странами.

Одновременно Сейм утвердил также отдельную поправку, которая гласит, что работодатель все же сможет предъявлять к работнику требование использовать для выполнения трудовых обязанностей конкретно русский язык, но только в случаях, оговоренных этой новой нормы - части 2.1 32-й статьи Закона "О труде". Фактически это можно интерпретировать как то, что требование владения именно русским языком, может выдвигаться к представителям весьма узкого круга профессии, чьи обязанности связаны с использованием этого языка - академическому персоналу, библиотекарям, архивариусам, писателям, журналистам и лингвистам.

Соответственно, также в объявлениях о поисках работников работодатели в случае, если выдвигается требования владения иностранным языком, должны будут обязательно приводить обоснование этого требования, предусматривает законопроект. Сейчас к работодателю, напомним, выдвигается обязательное требование указывать размер предлагаемой заплат или тарифной почасовой ставки за работу.

Расширен и список вопросов, которые согласно новой редакции закона, работодатели не смогут задавать потенциальному работнику на собеседовании, если эти вопросы не относятся к трудовым обязанностям и могут расцениваться как дискриминирующие. Сейчас работодатель не должен спрашивать о семейном положении, беременности, религиозных убеждениях, судимости (если судимость не является препятствием для занятия должности), принадлежности к политической партии, национальной или этнической принадлежности. Согласно поправкам, нельзя будет и спрашивать о владении иностранным языком, если это не имеет существенного знания для выполнения трудовых обязанностей.

Решено не принижать Закон "О государственном языке"

В то же время Сейм не поддержал в окончательное чтение предложение депутата от оппозиционного Национального объединения Артура Бутанса, который настаивал на включении в закон предложения, что в случае, если при выполнении трудовых обязанностей не требуется использование иностранного языка, в трудовом договоре указывается, что работник имеет право использовать государственный язык.

Ранее лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс пояснил, что такая норма позволила бы, например, продавцу в магазине отвечать покупателю на латышском языке, если он обращается на иностранном. По мнению Нацобъединение, закрепленная в законе за работником гарантия использовать госязык не позволила бы работодателю делать продавцу замечания по поводу таких действий.

Однако против этого предложения еще на этапе обсуждения законопроекта в комиссии дружно выступили Министерство благосостояния, Министерство юстиции и Юридическое бюро Сейма. Главный аргумент: включение такой нормы в Закон "О труде" стало бы проявлением неуважения к Закону "О государственном языке", в котором уже прописано право человека использовать государственный язык. Юридическое бюро Сейма выразило уверенность, что нет необходимости повторно прописывать это в Законе "О труде".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !