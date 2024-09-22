Государственное агентство занятости с октября приглашает работающих и самозанятых людей подавать заявки на обучение латышскому языку, чтобы улучшить свои знания, сообщили агентству LETA в агентстве.
На обучение могут претендовать люди, отвечающие хотя бы одному из трех критериев: недостаточное образование, чтобы конкурировать на рынке труда, возраст 50 лет и старше, имеющаяся или прогнозируемая инвалидность.
Агентство занятости планирует улучшить знания почти 800 работающих. Обучение будет бесплатным. Программа обучения реализуется в рамках проекта "Развитие навыков для взрослых", финансируемого Фондом восстановления Европейского союза.
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