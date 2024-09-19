Штраф за нарушения правил дорожного движения теперь можно оплатить сразу на месте происшествия, используя платежную карту, узнал портал Delfi в Госполиции.

В автомобилях полиции установлены POS-терминалы, которые предоставляют возможность жителям удобно и быстро оплачивать примененный штраф за нарушения правил дорожного движения сразу после принятия решения о штрафе.

Произвести оплату штрафа платежной картой жители призваны, чтобы избежать ситуаций, когда оплата ошибочно производится на другой номер счета или же не производится вовсе, и долг попадает к взыскателям долгов. Также существует вероятность, что при вводе необходимой информации в цель платежа допускается ошибка и платеж не направляется правильно.

Выбрав оплату платежной картой, жители облегчают процесс оплаты штрафов, а также это происходит надежно и эффективно. Госполиция призывает жителей и самих спрашивать правоохранителей о проведении оплаты через платежную карту, отметили в полиции.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !