Правительство в четверг поддержало предложенные Министерством финансов изменения в налогах на рабочую силу, которые предусматривают повышение ставки подоходного налога с населения, минимальной зарплаты и необлагаемого минимума, компенсируя снижение налоговых поступлений повышением акцизных и некоторых других налогов, сообщает агентство LETA.

Налоговые изменения в поданном Минфином докладе подготовлены в соответствии с планом пересмотра налогов, концептуально одобренным Национальным советом по трехстороннему сотрудничеству.

Поддержанные налоговые изменения приведут к увеличению нетто-дохода почти 95% работающих, или всех, кто получает до 4000 евро в месяц, причем наибольшее увеличение коснется работников с зарплатами до 2500 евро, отмечает Минфин.

Как отметили в Минфине, предложенные изменения упростят налоговую систему и, помимо снижения налогов на рабочую силу, будут способствовать росту частного потребления и инвестиций, росту конкурентоспособности Латвии по затратам на рабочую силу с другими странами Балтии, что будет стимулировать экономический рост.

С 2025 года планируется ввести фиксированный необлагаемый минимум для всех зарплат в размере 510 евро в месяц, в 2026 году он будет увеличен до 550 евро, а в 2027 году - до 570 евро. Необлагаемый минимум для пенсионеров в следующем году повысится с 500 до 1000 евро в месяц. Минимальная зарплата вырастет с 700 евро до 740 евро, в 2026 году - до 780 евро, в 2027 году - до 820 евро, а в 2028 году - до 860 евро в месяц.

По расчетам Минфина, планируемые изменения налогов на рабочую силу в 2025 году приведут к дефициту бюджета в размере 87,1 млн евро, а компенсирующие меры принесут дополнительные доходы в размере 103 млн евро.

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