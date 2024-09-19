В четверг в окончательном чтении Сейм принял поправки к Закону о кредитных учреждениях, предусматривающие запрет на использование в банкоматах латвийских коммерческих банков русского языка.

Впредь банкоматы должны быть настроены на латышский язык (включая латгальский). Также они могут быть настроены на официальные языки стран-членов Европейского Союза (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или стран-кандидатов.

Эти поправки, как утверждается, обеспечат доступность наличных денег для жителей на всей территории Латвии.

Поправки также предусматривают минимальные требования, чтобы клиент кредитного учреждения мог снять наличные деньги со своего счета.

23% повседневных платежей - наличные. Должна быть обеспечена возможность снять деньги

В Латвии безналичные расчеты все больше используются в качестве основного способа платежей. Однако, несмотря на рост безналичных расчетов, наличные деньги - остаются актуальными. Согласно данным опроса Банка Латвии "Платежный радар", в феврале 2024 года наличные платежи составляли в среднем 23% от повседневных платежей.

Министерство финансов объясняет, что значение доступности наличных денег возрастает в ситуациях, когда платежные системы недоступны, но в то же время сейчас инфраструктура для снятия наличных денег значительно сокращается. В последние годы в стране существенно уменьшилось количество филиалов кредитных учреждений и расчетных центров, где можно получить наличные.

В целом с конца 2013 года количество банковских филиалов в Латвии сократилось на 91,5%. По данным Банка Латвии, в конце 2013 года количество мест для обслуживания клиентов в кредитных учреждениях составляло 319, тогда как в мае 2023 года — 77 мест, из которых только 27 обеспечивали выдачу наличных денег.

Несмотря на то, что банкоматы кредитных учреждений стали основным источником доступности наличных денег для населения, их количество также уменьшается. По данным, опубликованным "The European Association for Secure Transactions" (EAST) о ситуации на 30 июня 2023 года, в Латвии на 10 000 жителей приходилось 4,9 банкоматов, что является одним из самых низких показателей в Европе.

Министерство финансов считает, что в Латвии необходимо принять меры для обеспечения достаточного доступа к услугам по наличным платежам, поскольку наличные деньги должны представлять собой жизнеспособную альтернативу безналичным расчетам.

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