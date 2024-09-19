В рамках учений по государственной обороне Namejs 2024 в течение суток, с пятницы, 20 сентября, по 21 сентября, Рижское муниципальный Департамент гражданской обороны и оперативной информации (CAOIP) совместно с различными службами проведет практическую тренировку процесса эвакуации и размещения жителей.

Рига ведет комплексную работу по подготовке столицы и ее жителей к гражданским и военным кризисам, подчеркнула вице-мэр Риги Линда Озола. "В ближайшие месяцы наши усилия станут заметнее в городской среде, в том числе начнется работа по маркировке безопасных убежищ и их готовности принять людей в чрезвычайных ситуациях. Эти учения по эвакуации дадут нам важный опыт для дальнейшего совершенствования наших процессов гражданской защиты", — отметила вице-мэр.

Во время проведения всеобъемлющих государственных оборонных учений Namejs 2024 муниципалитет на практике протестирует свои возможности и алгоритмы действий для полной эвакуации жителей.

Сценарий предполагает эвакуацию жителей двух районов автобусами Rīgas satiksme с каждой стороны Даугавы, с собой жители должны взять "72-часовой" аварийный рюкзак. Эвакуируемых доставят в пункты размещения, где будут обеспечены базовые потребности — убежище, спальные места, вода, еда и т.д.

"В рамках учений будет организован безопасный сбор, транспортировка и размещение эвакуируемых в пунктах временного убежища. Учения продлятся 24 часа, в них будут задействованы волонтеры и материально-технические средства CAOIP, а также различные муниципальные структуры. Подобные учения имеют большое значение для укрепления устойчивости общества. Я заранее благодарю всех волонтеров, а также представителей государственных и муниципальных структур за участие в планировании и проведении практических учений", — отметил руководитель CAOIP Гинтс Рейнсонс.

В пунктах размещения будет тестироваться способность людей действовать в чрезвычайных ситуациях и выполнять мероприятия, связанные с гражданской защитой. Например, подготовка и размещение мешков с песком у окон зданий, оклеивание окон скотчем, приготовление пищи в полевых условиях, ночлег с использованием временного оборудования для размещения, а также соблюдение внутренних правил пребывания в убежищах и реальное выполнение программы учений. По завершении учений эвакуируемых доставят обратно в исходные точки.

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