В четверг правительство одобрило выделение в 2025 году 284,3 млн евро на приоритетные мероприятия, связанные с госбезопасностью, путем перераспределения на них в общей сложности 474,438 млн евро.

В проекте бюджета предусмотрено дополнительное финансирование приоритетных мероприятий, связанных с государственной безопасностью, обеспечения исполнения решений Конституционного суда и законов, независимых учреждений и мероприятий, связанных с изменением налоговой политики.

Предложено профинансировать приоритеты на 2025 год в размере 474,438 млн евро, на 2026 год - 475,2 млн, на 2027 год - 487,8 млн и на 2028 год - 428,9 млн евро.

Чтобы изыскать на запланированные в следующем году приоритетные меры необходимое финансирование в размере 474,438 млн евро, предусмотрены компенсационные меры. В следующем году на 330,7 млн евро сокращены расходы общественного сектора и почти на 156,8 млн увеличены доходы бюджета.

Министр финансов Арвил Ашераденс сообщает, что найдена возможность обеспечить потребности внутренней и внешней безопасности страны - приоритетные меры Министерства обороны и Министерства внутренних дел (МВД), а также укрепление кибербезопасности. В ситуации, когда Европейский центральный банк продолжает политику, ограничивающую инфляцию, и экономика страны развивается медленнее, изменения налоговой политики на рабочую силу станут дополнительным стимулом роста экономики, считает Ашераденс.

На мероприятия независимых учреждений в 2025 году планируется направить 3,565 млн евро. На обеспечение исполнения решений Конституционного суда и закона запланировано 36,98 млн евро. Из них 30 млн предназначены для работающих в сфере образования, 6,434 млн - на поддержку для увеличения минимальных доходов, а 545 800 евро - на внедрение и поддержание электронной системы надзора.

В этом году 18 июня Кабмин принял постановление о приоритетных направлениях среднесрочного бюджета при подготовке законопроекта о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы, в качестве единственного приоритетного направления развития среднесрочного бюджета определив государственную безопасность. На приоритетные меры, связанные с государственной безопасностью, в 2025 году предусмотрено направить основную часть дополнительного финансирования приоритетных мероприятий, которое в общей сложности составляют 284,3 млн евро.

Большая часть, или 167,4 млн евро, предусмотрены на мероприятия МВД, например, 90,07 млн евро выделены на повышение зарплаты должностных лиц служб внутренних дел и управления мест заключения со специальными служебными званиями, а также на повышение на 10% зарплат сотрудников управления налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов, а 65 млн евро - на поддержку жителей Украины в Латвии.

Кроме того, 4,806 млн евро предполагается направить на продление усиленного режима работы системы погранохраны, а за 4,307 млн евро обеспечить приобретение, обновление и содержание государственных материальных резервов. Еще 3,192 млн евро предусмотрено на передачу функции конвоирования арестованных и осужденных лиц от Госполиции Министерству юстиции.

90,3 млн евро планируется выделить на мероприятия Министерства обороны. Из них 50 млн евро в соответствии с заключенным договором о военной поддержке предусмотрены на поддержку Украины, а 23 млн евро - на пополнение резервов боеприпасов и обеспечение индивидуальной экипировки.

Еще 15 млн евро предусмотрены на закупку дополнительных радаров для развития ветропарков, а 2,25 млн евро - на реконструкцию дороги к военному полигону "Селия" и переоснащение моста Виенибас в Даугавпилсе с целью повышения мобильности (из фондов ЕС).

На укрепление приоритетных сфер деятельности Службы государственной безопасности предусмотрено дополнительно 5,06 млн евро, а 5,02 млн евро - на обеспечение деятельности Бюро по защите Сатверсме.

На укрепление основных функций Службы неотложной медицинской помощи, в том числе на обеспечение готовности в экстренных случаях, предусмотрено 2,644 млн евро.

Для укрепления кибербезопасности почти во все ведомства планируется направить финансирование программы фондов Европейского союза на плановый период 2021-2027 годов.

На укрепление кибербезопасности предусмотрено в общей сложности 12,458 млн евро. В том числе МВД на эти цели будет выделено 5,005 млн евро, Минфину - 2,49 млн евро, Министерству умного управления и регионального развития - 1,7 млн евро, Министерству культуры - 1,295 млн евро, МИДу - 877 294 евро, Министерству здравоохранения - 827 186 евро, Министерству земледелия - 150 000 евро и Министерству благосостояния - 110 640 евро.

Кроме того, в бюджет предложено включить ряд фискально-нейтральных мер. Министерство благосостояния планирует усовершенствовать механизм индексации пенсий путем пересмотра размера государственной пенсии или ее части, не превышающей размер средней заработной платы по стране за предыдущий календарный год (сейчас 50%).

Минздраву предполагается утвердить меры улучшения медицинского ухода в сфере онкологии и других заболеваний, по которым требуется непрерывная терапия, в размере 21,6 млн евро. Финансирование на улучшения в сфере онкологических услуг в 2025 году предусмотрено в размере не менее 16,9 млн евро.

Предложение об изменении налогов на рабочую силу предусматривает увеличение нетто-доходов примерно 95% работающих, или всех, чья брутто-зарплата не превышает 4000 евро в месяц, с наибольшим ростом для наемных работников с зарплатой до 2500 евро.

Учитывая, что планируемые изменения налоговой политики окажут влияние на бюджеты самоуправлений, предусмотрена специальная дотация самоуправлениям на выполнение автономных функций в размере почти 149,6 млн евро.

Дополнительно предусмотрены и другие компенсационные меры, такие как сокращение расходов общественного сектора, ограничение роста месячной зарплаты выборных должностных лиц и назначенных Сеймом должностных лиц (в течение года до 2,6 млн евро), а также горизонтальное сокращение расходов министерств и других центральных учреждений (50 млн евро). Кроме того, экономии 35 млн евро удалось добиться путем пересмотра расходов общего бюджета и почти 16 млн - расходов специального бюджета.

Также предполагается изыскать дополнительные средства для обеспечения фискальных нужд национальной безопасности страны, введя на ограниченный период взнос солидарности для кредитных организаций. За счет этого в 2025 году планируется увеличить взносы в госбюджет на 96 млн евро.

Утверждение проекта госбюджета на 2025 год и бюджетных рамок на 2025, 2026 и 2027 годы в Кабинете министров запланировано 14 октября этого года. В свою очередь, в Сейм пакет законопроектов о бюджете 2025 года предполагается внести 15 октября этого года.

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