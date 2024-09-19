Полицейским, пожарным, пограничникам, сотрудникам пенитенциарных учреждений, а также работникам налоговой и таможенной полиции планируемое повышение вознаграждения также будет включать новую надбавку в размере 300 евро до вычета налогов за выполнение ряда функций и задач, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Кроме того, повышение вознаграждения будет включать увеличение месячной зарплаты в среднем на 10% в 2025 году.

Эти меры планируются для повышения мотивации сотрудников, привлечения новых работников в службы, что в целом укрепит службы и выполнение их функций, пояснили в министерстве.

В правительстве достигнута договорённость о последовательном повышении зарплат с бюджетом 90 071 019 евро также в 2026, 2027 и 2028 годах, подчеркнули в министерстве.

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