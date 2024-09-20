Правильнее было бы поднять налог на потребление, но коалиция решила пересмотреть пенсии, сказал в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр благосостояния Улдис Аугулис (Союз "зеленых" и крестьян), сообщает агентство LETA.

"Решение не влияет на будущие пенсии", - заверил министр, сказав, что проведенные расчеты показывают - влияния между первым и вторым пенсионными уровнями нет.

Анализируя оценки управляющих пенсионными фондами о грядущих изменениях, Аугулис сказал, что "наконец-то держатели фондов начали говорить о благосостоянии, будущих пенсиях, а не о том, сколько зарабатывает бизнес".

Отвечая на вопрос о пересмотре других налогов, Аугулис признал, что правильнее было бы поднять налог на потребление, чем пересмотреть пенсионную систему. Однако о таком курсе договорились партнеры по правительству.

Как сообщалось, в четверг правительство поддержало изменения в налогах на рабочую силу, предусматривающие повышение ставки подоходного налога с населения, минимальной зарплаты и необлагаемого минимума, компенсировав это повышением акцизов и некоторых других налогов.

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