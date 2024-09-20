С 17 по 21 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич вместе с министром экономики Виктором Валайнисом (Союз "зеленых" и крестьян) и делегацией предпринимателей находится в Калифорнии. Латвийская делегация посетила такие технологические компании, как "Meta", "Google" и "Groq".

Во время встречи с руководством компаний министр экономики Виктор Валайнис подчеркнул преимущества Латвии в привлечении инвестиций, а также поддержку правительством проектов в области искусственного интеллекта. Он отметил, что Латвия может участвовать в проектах по созданию цифровой инфраструктуры, например, дата-центров и решений для подключения, одним из условий для которых будет доступ к зеленой энергии.

Валайнис отметил, что в переговорах с крупными технологическими компаниями чувствуется явный интерес к расширению сотрудничества с Латвией.

"Мы выявили несколько вопросов, которые необходимо решать как на государственном уровне, так и на уровне политики Европейского Союза (ЕС), чтобы такие крупные компании, как "Google" и "Meta", увидели в Латвии региональный центр развития как можно скорее", — подчеркнул Валайнис.

Руководители американских технологических компаний отметили сложности регулирования в ЕС, которые до сих пор тормозили их более широкое проникновение в Европу. В этом смысле план Латвии по созданию центра искусственного интеллекта может стать предпосылкой для привлечения международных партнеров. Целью этого центра будет содействие обучению новых талантов, разработка локальных решений в области искусственного интеллекта для повышения международной конкурентоспособности компаний, а также создание международных сетей сотрудничества с мировыми лидерами.

Apmeklējot Google, Valsts prezidents @edgarsrinkevics pauda novērtējumu par uzņēmuma iniciatīvām Baltijas reģionā, kas atbalsta digitālo prasmju uzlabošanu un cīņu pret dezinformāciju, kā arī aicināja stiprināt sadarbību mākslīgā intelekta jomā.



📸 https://t.co/mCQp5wqJ6d pic.twitter.com/LOBTl5LjM2 — Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) September 19, 2024

Компания "Google" уже сейчас совместно с Министерством экономики и Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA) реализует программу поддержки малых и средних предприятий "Рост с Google", а также инициативу "Riga Tech Girls".

LIAA также отметило, что с руководством "Google" обсуждалась возможность создания в Латвии тестовой базы для проекта беспилотных автомобилей "Waymo" в Европе, где можно предложить хорошую инфраструктуру для развития этого проекта.

Расширение сотрудничества также обсуждалось в сфере искусственного интеллекта с целью интеграции новейших технологий в жизнь общества и экономику, так как в настоящее время решения в области искусственного интеллекта используют лишь 4,5% латвийских компаний.

Торговая миссия, организованная Министерством экономики и LIAA, проходит в США с 16 по 24 сентября и охватывает три города: Хьюстон, Сан-Франциско и Денвер.

Вторая часть визита Ринкевича в США: Генсассаблея ООН и прием у Байдена

В первый день визита в США президент Эдгар Ринкевич, в свою очередь, посетил Стэнфордский университет - и, в том числе, встретился с бывшим госсекретарем США Кондолизой Райс, профессорами и исследователями, включая американского философа и политолога Фрэнсиса Фукуяму - автора книги "Конец истории и последний человек", изданной в 1992 году.

С 22 по 27 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич, напомним, посетит Нью-Йорк, чтобы принять участие в открытии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Выступление президента Латвии на Генеральной Ассамблее ООН запланировано на 25 сентября - по латвийскому времени это будет около полуночи. Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, в своей речи Ринкевич уделит внимание агрессии РФ против Украины и угрозам, которые Россия создает для основанного на правилах международного порядка. Также президент будет говорить о кризисе на Ближнем Востоке и важности достижения глобальных целей устойчивого развития.

Во время рабочего визита в Нью-Йорк президент также примет участие в Саммите будущего, открытых дебатах Совета Безопасности ООН по вопросам поддержания международного мира и безопасности, встрече на высоком уровне по предотвращению экзистенциальной угрозы, связанной с повышением уровня моря, а также в дискуссии, организованной Инициативой Клинтона, о социальном влиянии решений в области искусственного интеллекта.

Во время Генеральной Ассамблеи ООН запланирована встреча президентов стран Балтии с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также с президентом Польши Анджеем Дудой. Кроме того, у президента Латвии запланированы двусторонние встречи с лидерами Центральноафриканской Республики, Гвинеи-Бисау, Кувейта, Монако, Малави, Палестинской автономии, Сейшельских островов, Эсватини и других стран для обсуждения двусторонних отношений, сотрудничества в международных организациях, поддержки Украины, а также для продвижения кандидатуры Латвии на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2026-2027 годы.

Президент Латвии в Нью-Йорке примет участие в неформальной встрече, организованной Всемирным экономическим форумом, посвященной глобальным геополитическим вызовам, и встретится с руководителем компании "OpenAI" Сэмом Альтманом. Кроме того, Ринкевичс приглашен на прием, организованный президентом США Джо Байденом и первой леди Джилл Байден.

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