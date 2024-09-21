В субботу, 21 сентября, в рамках Европейской недели мобильности в Риге пройдет народный велопробег "Твидовый заезд". Во время поездки на его маршруте будут действовать кратковременные ограничения движения, сообщили в Рижском самоуправлении.

В субботу, 21 сентября, с 16:00 до 17:30 велопробег "Твидовый заезд" пройдет по маршруту: Видземский рынок - ул. Тербатас - ул. Бруниниеку - ул. Сколас - Эспланада - ул. Реймерса - Бастионная горка - бульв. Зигфрида Анны Мейеровица - ул. Калькю - Ратушная площадь - ул. Калькю - Каменный мост - бульв. Узварас - ул. Слокас - Парк Узварас - ул. Херманя - ул. Ояра Вациеша - сад Марас - ул. Маза Нометню - ул. Эдуарда Смильга - ул. Бариню - ул. Бариню - Агенскалнский рынок.

Госполиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией обеспечит сопровождение велопробега по указанному маршруту и будет регулировать, ограничивать или закрывать движение транспортных средств в соответствии с необходимостью.

Движение общественного транспорта с 16:00 до 17:30 будут организовывать и регулировать в соответствии с необходимостью.

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