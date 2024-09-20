По заключению независимых строительных экспертов, в здании Латвийского университета (ЛУ) на бульваре Аспазияс закрыты два этажа со стороны улицы Радио, выяснило агентство LETA в вузе.

Помещения 4 и 5 этажей освобождены от мебели и других тяжестей. В закрытом крыле здания в основном находились административные помещения и кабинеты, поэтому существенного влияния на учебный процесс не будет.

Решение о дальнейших действиях ЛУ примет после того, как будут осознаны необходимые затраты на ремонтные работы.

Университет также попросил Государственное бюро по контролю за строительством обследовать все здание, чтобы убедиться, что остальное здание безопасно эксплуатировать. Бюро после обследования дало разрешение на дальнейшую эксплуатацию остального здания.

Как сообщалось ранее, констатировав расширение трещин в потолке и стенах и разрыв балки, ЛУ незадолго до начала нового учебного года закрыло отдельные помещения в здании на бульваре Аспазияс, где учатся студенты-экономисты.

Уже сообщалось, что в 2024 году Факультет бизнеса, управления и экономики, который находился на бульваре Аспазияс, был объединен с Факультетом социальных наук. Таким образом, был создан Факультет экономики и социальных наук.

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