Дополнительные средства, выделенные на внутреннюю и внешнюю безопасность, поступят и в экономику Латгалии, подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня (JV) после посещения Резекне.

Латвия осуществляет значительные инвестиции для защиты и укрепления внешних границ Европейского Союза (ЕС) и НАТО, поэтому продолжит актуализировать вопрос о необходимости дополнительной поддержки ЕС для стимулирования экономической активности в регионах, находящихся близко к внешним границам ЕС, отметила премьер-министр.

В колледже Государственной пограничной охраны Силиня встретилась с будущими пограничниками, кинологами, а также представителями Государственной пограничной охраны, Государственной полиции, Национальных вооружённых сил и Государственной пожарно-спасательной службы.

Также премьер-министр встретилась с депутатами Резекненского края и временной администрацией Резекненского города, которая предпринимает меры для стабилизации хозяйственной деятельности города.

Силиня отметила, что значительная часть дополнительных средств, выделенных в следующем году из бюджета, поступит в Латгалию — в виде повышения заработной платы для пограничников и других сотрудников служб, а также на укрепление границ и другие мероприятия. В следующем году для предпринимателей также будет действовать более выгодный режим налогообложения рабочей силы, добавила Силиня.

Во время визита премьер-министр приняла участие в открытии нового офиса Bite Latvija в Резекне. Офис предоставит рабочие места примерно для 150 человек. Премьер-министр также посетила производителя боеприпасов Baltic Bullets и дочернее предприятие Latvijas Finieris — Verems, где встретилась с предпринимателями всего региона.

Она отметила, что положительно оценивает тот факт, что временная администрация города Резекне предпринимает меры для приведения в порядок хозяйства города и для того, чтобы инвестиционные проекты способствовали развитию экономики.

Во время визита Силиня также посетила Резекненскую академию технологий и Резекненскую основную школу.

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