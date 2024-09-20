Национальное объединение (NA) инициировало сбор подписей с целью отправить двух депутатов Сейма от фракции партии "Стабильность" — Ефимия Клементьева и Виктора Пучко — на проверку знания государственного языка. В пятницу NA уже собрали 16 подписей.

У Нацблока отсутствует уверенность в том, что знания латышского языка указанных депутатов от "Стабильности" соответствуют уровню, необходимому для выполнения обязанностей парламентариев.

Оба депутата до сих пор уклонялись от приглашения Центра государственного языка подтвердить свои знания государственного языка, подчеркнул депутат Сейма от NA Артурс Бутанс.

В регламенте Сейма указано, что если не менее 20 депутатов сомневаются в том, что какой-либо депутат владеет государственным языком на уровне, необходимом для выполнения профессиональных обязанностей, они имеют право подать проект решения о направлении данного депутата на проверку знания государственного языка.

Проект решения о направлении депутата на проверку знания государственного языка оценивается Комиссией Сейма по мандатам и этике. Окончательное решение о направлении на проверку принимает Сейм.

В регламенте Сейма также сказано, что если Сейм принял решение о направлении депутата на проверку знания государственного языка и в ходе проверки выяснится, что его знания не соответствуют установленному нормативными актами уровню, или депутат не явился на проверку в установленный срок, Комиссия по мандатам, этике в течение 15 дней должна подать Сейму проект решения об исключении депутата из состава Сейма.

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