Поздно вечером в пятницу на кабельного оператора Balticom была совершена кибератака, из-за которой часть потока интерактивного телевидения была скомпрометирована, сообщил председатель Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш в социальной сети "X".

Аболиньш не стал вдаваться в подробности. Но он отметил, что Balticom столкнулся с атакой, похожей на ту, что прежде была зафиксирована 9 мая.

В период с 21:52 до 21:57 была скомпрометирована часть интерактивного телевидения оператора.

Во время атаки пострадали около 2000 клиентов оператора. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

Само предприятие в социальной сети "X" сообщило, что его партнеры подверглись кибератаке. Прямая трансляция интерактивного телевидения была временно отключена. Могло быть затронуто не более 2% пользователей. Компания работает над восстановлением услуги.

Ранее сообщалось, что 9 мая была совершена кибератака против коммуникационной компании Balticom, в результате которой на всех телеканалах, предоставляемых компанией, транслировались материалы кремлевской пропаганды.

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