Поздно вечером в пятницу на кабельного оператора Balticom была совершена кибератака, из-за которой часть потока интерактивного телевидения была скомпрометирована, сообщил председатель Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш в социальной сети "X".

Аболиньш не стал вдаваться в подробности. Но он отметил, что Balticom столкнулся с атакой, похожей на ту, что была зафиксирована 9 мая.

В период с 21:52 до 21:57 была скомпрометирована часть интерактивного телевидения оператора.

Во время атаки пострадали около 2000 клиентов оператора. Пользователи кабельного и цифрового телевидения не пострадали от инцидента, отметила представитель компании Анастасия Муйжниеце.

Она отметила, что пока невозможно определить, кто мог быть причастен к кибератаке. Объясняя неприемлемый контент, Муйжниеце сказала, что сперва он сопровождался трансляцией российских новостей, после чего в эфире появился человек маске. Он рассказывал крайне негативные истории о российской армии. В содержание передачи входили неприятные кадры.

"Видео было антивоенным, но это лишь наше субъективное мнение", - заявил представитель Balticom, подчеркнув, что независимо от содержания подобные действия являются преступлением, и компания продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Balticom tikko paņēma hakerīši? pic.twitter.com/8NLQxAy2zV — Meitene kleitā (@taanevarbuut) September 20, 2024

Само предприятие в социальной сети "X" сообщило, что его партнеры подверглись кибератаке. Прямая трансляция интерактивного телевидения была временно отключена. Могло быть затронуто не более 2% пользователей. Компания работает над восстановлением услуги.

Ранее сообщалось, что 9 мая была совершена кибератака против коммуникационной компании Balticom, в результате которой на всех телеканалах, предоставляемых компанией, транслировались материалы кремлевской пропаганды.

Par situāciju ar kabeļoperatoru Balticom pic.twitter.com/2mIVLjbD7S — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) September 20, 2024

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