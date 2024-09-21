Фонд Латвийского университета (ЛУ) получил от предприятия MikroTik пожертвование в размере одного миллиона евро на поддержку факультета точных наук и технологий и медицинского факультета, сообщили агентству lЕТА в вузе.

Предприятие является меценатом фонда ЛУ с 2011 года и за это время пожертвовало университету более шести с половиной миллионов евро.

До сих пор меценат оказал поддержку по выплате стипендий семи будущим учителям физики, а 34 докторанта в течение трех лет получали поддержку на подготовку дипломных работ в области точных и медицинских наук. Кроме того, 29 стипендий за исключительные результаты получили будущие специалисты в области биоинформатики, специализирующиеся на направлении биоинформатики и молекулярной биологии.

Поддержка обеспечена и исследователям - к настоящему моменту поддержано 127 исследовательских проектов.

Технологическое предприятие Mikrotīkls, работающее под брендом MikroTik, в прошлом году работало с оборотом в 401,597 млн евро, что на 20,1% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия выросла на 16,6% и составила 100,053 млн евро, свидетельствует информация Firmas.lv.

Компания Mikrotīkls зарегистрирована в 1996 году, ее основной капитал составляет 2840 евро. Предприятие пополам принадлежит Арнису Риекстиньшу и Джону Талли.

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