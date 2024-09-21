Министерство здравоохранения просит Министерство финансов выделить Национальной службе здравоохранения (НСЗ) дополнительное финансирование в размере почти 10,5 млн евро из средств на непредвиденные обстоятельства, чтобы обеспечить оплату медицинских услуг, оказанных гражданам Латвии в странах ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

У министерства нет дополнительных ресурсов для погашения этих обязательств.

До 10 сентября этого года НСЗ были выставлены счета на сумму 32,1 млн евро. Из них 10 млн евро - это счета, срок оплаты которых наступил или наступит до 26 ноября этого года.

В случае несоблюдения установленного срока государства могут начислить проценты, которые могут составить дополнительно 356 000 евро.

Ежегодно НСЗ получает счета от других государств-членов ЕС и стран Европейской экономической зоны на сумму около 14-18 млн евро, но на эти расчеты в бюджете ежегодно предусматривается только 1,5 млн евро.

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