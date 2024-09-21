В субботу, 21 сентября, в рамках Европейской недели мобильности в Риге прошел народный велопробег "Твидовый заезд", который собрал около 400 участников, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Рижской думы.

Мероприятие, которое не проходило несколько лет, собрало не только рижан, но и гостей из других латвийских городов и зарубежья. Обязательные атрибуты пробега - велосипед и одежда в ретро стиле.

В этом году в качестве ключевых точек мероприятия были выбраны рыночные площади, которые исторически были одним из излюбленных мест сбора людей. Поездка началась на Видземском рынке и закончилась на Агенскалнсском рынке.

Маршрут "Твидового заезда": Видземский рынок - ул. Тербатас - ул. Бруниниеку - ул. Сколас - Эспланада - ул. Реймерса - Бастионная горка - бульв. Зигфрида Анны Мейеровица - ул. Калькю - Ратушная площадь - ул. Калькю - Каменный мост - бульв. Узварас - ул. Слокас - Парк Узварас - ул. Херманя - ул. Ояра Вациеша - сад Марас - ул. Маза Нометню - ул. Эдуарда Смильга - ул. Бариню - ул. Бариню - Агенскалнский рынок.

"Твидовый заезд" организован Латвийским клубом старинных велосипедов и "Erenpreiss Bicycles" в сотрудничестве с Рижским самоуправлением.

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