В пятницу и субботу, 20 и 21 сентября, шесть российских самолетов были идентифицированы над регионом Балтийского моря, сообщили Военно-воздушные силы (ВВС) Латвии на социальной платформе "X" в субботу вечером.

Российские самолеты не предоставили планы полета и не включили транспондеры.

Размещенные в Латвии истребители НАТО Eurofighter совершили вылет, нарушители были предупреждены и сопровождены.

Virs Baltijas jūras reģiona 20. un 21.septembrī tika identificēti seši 🇷🇺 lidaparāti bez lidojuma plāna un ieslēgtiem transponderiem.

🇱🇻 izvietotie #balticairpolicing 🇩🇪 iznīcinātāji #eurofighter devās lidojumā, kurā pārkāpējus brīdināja un pavadīja.#wearenato #drošasdebesis pic.twitter.com/JZ7N2veTls — Gaisa spēki (@gaisa_speki) September 21, 2024

Напомним, что Министерство обороны Латвии сообщило во вторник, что около 9 часов утра вблизи государственной границы Латвии с Беларусью был обнаружен неопознанный воздушный объект, который приблизился к границе и пересек ее на территории Краславского края. Для обследования района с базы в Лиелварде были подняты в воздух истребители патрульной миссии НАТО, которые никаких подозрительных объектов в воздушном пространстве Латвии не обнаружили.

Позже военные сообщили, что неопознанным "объектом" в небе Латгале, из-за которого были подняты истребители НАТО, оказалась стая птиц.

Минобороны подчеркивает, что Национальные вооруженные силы вместе с союзниками по НАТО продолжают следить за ситуацией на восточной границе, и наблюдение за воздушным пространством после инцидента 7 сентября усилено.

Как сообщалось, 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский беспилотник типа "Шахед". Национальные вооруженные силы следили за его приближением, но не приняли решения ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух самолеты НАТО, что вызвало критику со стороны общественности.

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