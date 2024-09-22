Задолженность населения перед АО "Rīgas siltums" за лето уменьшилась примерно на 5 миллионов евро, сообщили агентству LETA в компании. По итогам предыдущего отопительного сезона, в начале мая, долг составлял 10,7 миллиона евро, а сейчас - менее шести миллионов евро.

Оценивая проценты по погашению, можно сделать вывод, что ситуация аналогична прошлогодней.

Как сообщила исполняющая обязанности начальника отдела по связям с общественностью АО "Rīgas siltums" Агнете Бушта, предприятие требует своевременных платежей, чтобы обеспечить бесперебойную поставку тепловой энергии.

"Компания активно информирует жильцов и управляющих домов о состоянии платежей и вариантах подключения к отоплению. Своевременная оплата и правильная подготовка системы отопления дома считаются важными предпосылками для обеспечения бесперебойного и безопасного теплоснабжения", отмечают в RS.

Согласно постановлениям правительства, поставка теплоэнергии жилым домам должна быть обеспечена, если оплата за предыдущие 12 месяцев произведена в размере более 80% от выставленных счетов, проведен процесс взыскания задолженности и возбуждено дело о неуплаченных платежах (что включает в себя как минимум направление уведомления о наличии задолженности должнику и подачу иска о взыскании долга в суд).

Rīgas siltums также напоминает, что для обеспечения бесперебойной подачи тепла управляющие домами должны ежегодно проводить гидравлические испытания отопительного агрегата.

Оборот AS Rīgas siltums за девять месяцев финансового года, который длился с 1 октября 2023 года по 30 июня этого года, составил 241,4 млн евро, что на 43,9% меньше, чем за соответствующий период годом ранее. При этом прибыль компании выросла на 19,4% и достигла 20,2 млн евро. С 1 октября 2022 года по 30 июня 2023 года RS работал с оборотом 430,149 миллиона евро и прибылью 16,974 миллиона евро.

Оборот концерна Rīgas siltums в прошлом финансовом году, который длился с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года, составил 442,014 миллиона евро, а прибыль - 8,652 миллиона евро. При этом оборот самого Rīgas siltums составил 442 миллиона евро, а прибыль - 1,84 миллиона евро. В концерн Rīgas siltums также входит SIA Rīgas bioenerģija.

Предприятие Rīgas siltums является одним из основных поставщиков тепловой энергии в Риге. 49% капитала компании принадлежит Рижской думе, 48,99% - Латвийскому государству, 2% - фирме SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", а еще 0,005% акций - Latvenergo.

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