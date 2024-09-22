Нынешний директор Госканцелярии Райвис Кронбергс, согласно его официальной декларации за 2023 год, в прошлом году получил зарплату в размере 101 085 евро.

Кронбергс получил 69 310 евро в качестве государственного секретаря Министерства сельского хозяйства и 31 775 евро в качестве члена правления АО "Rīgas siltums".

Помимо этих должностей, в 2023 году Кронбергс был акционером АО "Attīstības finanšu institūcija Altum", главой комитета Минсельхоза, заместителем председателя Сельскохозяйственного консультативного совета Минсельхоза, заместителем председателя Комиссии технической поддержки Минсельхоза, членом Совета Фонда развития лесов Минсельхоза и административным руководителем этого министерства.

В 2023 году Кронбергс владел недвижимостью в Олайнской волости и автомобилем BMW X5 XDRIVE30D (2014 года выпуска).

В прошлом году Кронбергс накопил 2000 евро как в наличной, так и в безналичной форме, а его долги составили 9817 евро.

У Кронбергса имелись сбережения в частных пенсионных фондах, а также страхование жизни.

Райвис Кронбергс приступил к работе в должности директора Госканцелярии 12 августа этого года. А до этого, с декабря 2021 года, он являлся госсекретарем Минсельхоза.

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